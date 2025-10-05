پیرا فورس کے لئے جسمانی کیمرے نہ خریدے جاسکے
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)پیرا فورس اپنے ہی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے لگی۔ لازم قرار دیے جانے کے باوجود پیرا فورس کے لیے تاحال باڈی کیم نہ خریدے جا سکے۔
باڈی کیمز کا استعمال نہ ہونا کارروائیوں کے دوران عوامی شکایات بڑھانے لگا۔پیرافورس کے لیے کارروائیوں کے دوران لازم قراردیے جانے کے باوجود تاحال باڈی کیم نہ خریدے جا سکے ،اختیارات کاناجائزاستعمال روکنے اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے باڈی کیمز کو لازم قرار دیا گیا۔پیرا فورس تاحال کارروائیوں میں باڈی کیم کا استعمال نہیں کر رہی،باڈی کیمز کا استعمال نہ ہونا کارروائیوں کے دوران عوامی شکایات بڑھانے لگا۔کیمرہ کی لائیو فیڈ کو پیرا ہیڈکوارٹر زمیں مانیٹر کیا جانا تھا تاکہ کرپشن شکایات جنم نہ لیں،کیمروں کی مدد سے بنائی گئی فوٹیج مقدمے کے اندراج کے وقت بطور ریکارڈ فراہم کی جانی تھی۔ترجمان پیرا کے مطابق کیمروں کی خریداری ٹینڈرنگ پراسیس میں ہے ،باڈی کیمزکے استعمال پر جلد عملدرآمد شروع کرایا جائے گا۔