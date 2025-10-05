صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس کے لئے جسمانی کیمرے نہ خریدے جاسکے

  • لاہور
پیرا فورس کے لئے جسمانی کیمرے نہ خریدے جاسکے

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)پیرا فورس اپنے ہی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے لگی۔ لازم قرار دیے جانے کے باوجود پیرا فورس کے لیے تاحال باڈی کیم نہ خریدے جا سکے۔

باڈی کیمز کا استعمال نہ ہونا کارروائیوں کے دوران عوامی شکایات بڑھانے لگا۔پیرافورس کے لیے کارروائیوں کے دوران لازم قراردیے جانے کے باوجود تاحال باڈی کیم نہ خریدے جا سکے ،اختیارات کاناجائزاستعمال روکنے اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے باڈی کیمز کو لازم قرار دیا گیا۔پیرا فورس تاحال کارروائیوں میں باڈی کیم کا استعمال نہیں کر رہی،باڈی کیمز کا استعمال نہ ہونا کارروائیوں کے دوران عوامی شکایات بڑھانے لگا۔کیمرہ کی لائیو فیڈ کو پیرا ہیڈکوارٹر زمیں مانیٹر کیا جانا تھا تاکہ کرپشن شکایات جنم نہ لیں،کیمروں کی مدد سے بنائی گئی فوٹیج مقدمے کے اندراج کے وقت بطور ریکارڈ فراہم کی جانی تھی۔ترجمان پیرا کے مطابق کیمروں کی خریداری ٹینڈرنگ پراسیس میں ہے ،باڈی کیمزکے استعمال پر جلد عملدرآمد شروع کرایا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر، ہیپا ٹائٹس بی کے مریضوں کیلئے علیحدہ وارڈ کا افتتاح

خان گڑھ :گرمی و حبس‘ طویل لوڈشیڈنگ سے شہری پریشان

سیلاب :ضلع وہاڑی کے 21موضع جات میں سروے

ملتان بورڈ میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم

بی زیڈ یو ریپ کیس،پروفیسر کاجوڈیشل ریمانڈ، جیل بھیجنے کا حکم

کوٹ ادو میں ٹک ٹاک تنازع پر فائرنگ‘مقدمہ درج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل