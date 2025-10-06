صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور :بہترین کارکردگی پر اساتذہ میں تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم

  • لاہور
قصور (نمائندہ دنیا) محکمہ تعلیم کے زیراہتمام عالمی یومِ اساتذہ کے موقع پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ کے اعزاز میں ڈی پی ایس اسکول میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔

تقریب میں وفاقی وزیرِ مملکت ملک رشید احمد خان، صوبائی وزیرِ تعلیم رانا سکندر حیات خان، ارکانِ صوبائی اسمبلی الیاس گجر، احسن رضا خان، صفیہ سعید، ڈپٹی کمشنر عمران علی، سی ای او ایجوکیشن گلزار احمد بھٹی، اساتذہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔اختتام پر اچھی کارکردگی کے حامل اساتذہ میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں۔

