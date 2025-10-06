صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائے ستلج سے بہہ کر آنے والے سانپوں سے دیہات میں خوف وہراس

  • لاہور
قصور (نمائندہ دنیا) دریائے ستلج کے سیلابی پانی میں بھارت سے بہہ کر آنے والے سانپوں کے باعث ملحقہ دیہاتوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

متعدد مقامات سے زندہ اور مردہ سانپ برآمد کر لیے گئے ۔تفصیلات کے مطابق دریائے ستلج میں تاریخ کے بدترین سیلاب کے بعد بھارت سے سیلابی پانی کے ساتھ بہہ کر آنے والے سانپوں کے ملنے کا سلسلہ جاری ہے ، جس سے مقامی آبادی شدید خوف کا شکار ہے ۔اہلِ دیہہ نے ضلعی انتظامیہ سے اصلاحِ احوال اور سانپوں کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔

