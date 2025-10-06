صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنگن پور:جعلی دودھ تیار کرنے والا گرفتار، 1500 لٹر دودھ تلف

  • لاہور
الہ آباد (نمائندہ دُنیا) فوڈ سیفٹی ٹیم قصور نے آلہ آباد کے نواحی علاقے کنگن پور میں عاشق ملک یونٹ پر چھاپہ مار کر جعلی دودھ تیار کرنے والے ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔

ٹیم نے موقع پر 1500 لٹر کیمیکلز سے تیار کردہ دودھ تلف کر دیا جبکہ دودھ تیار کرنے والا سامان، مشینری اور دودھ بردار گاڑی قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ صحت دشمن عناصر کی نشاندہی کے لیے فیس بک ایپ یا ٹال فری نمبر 1223 پر شکایات درج کروائیں۔

