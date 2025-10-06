صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ میں ‘‘وارث شاہ سیمینار’’ کا انعقاد

  • لاہور
شیخوپورہ میں ‘‘وارث شاہ سیمینار’’ کا انعقاد

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پنجاب کونسل آف آرٹس، محکمہ اطلاعات و ثقافت کے زیر اہتمام وارث شاہ آڈیٹوریم ہال میں پنجابی زبان کے شیکسپیئر، پیر سید وارث شاہ کے 227 ویں عرس کے موقع پر ‘‘وارث شاہ سیمینار’’ کا انعقاد کیا گیا۔

پنجاب کونسل آف آرٹس، محکمہ اطلاعات و ثقافت کے زیر اہتمام وارث شاہ آڈیٹوریم ہال میں پنجابی زبان کے شیکسپیئر، پیر سید وارث شاہ کے 227 ویں عرس کے موقع پر ‘‘وارث شاہ سیمینار’’ کا انعقاد کیا گیا،تقریب کی صدارت ڈویژنل ڈائریکٹر آرٹس کونسل افراز احمد نے کی، جبکہ مہمانِ خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نعمان علی ڈوگر تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ٹماٹر 150 کے بجائے 400 روپے کلو تک فروخت

یوسی کوٹ شیرا کا علاقہ مغل چک کچرا کنڈی میں تبدیل

سیٹلائٹ ٹاؤن جی ٹی روڈ پر50 سے زائد تجاوزات مسمار

راہوالی :شوگر ملز چوک سے پلی سٹاپ تک کھلے مین ہولز

قلعہ دیدار سنگھ کے گلہ آرائناں والا میں ماڈل بازار قائم

تاجروں کے کاروبار کے حوالے سے موجودہ پالیسیوں پر تحفظات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر