شیخوپورہ میں ‘‘وارث شاہ سیمینار’’ کا انعقاد
پنجاب کونسل آف آرٹس، محکمہ اطلاعات و ثقافت کے زیر اہتمام وارث شاہ آڈیٹوریم ہال میں پنجابی زبان کے شیکسپیئر، پیر سید وارث شاہ کے 227 ویں عرس کے موقع پر ‘‘وارث شاہ سیمینار’’ کا انعقاد کیا گیا،تقریب کی صدارت ڈویژنل ڈائریکٹر آرٹس کونسل افراز احمد نے کی، جبکہ مہمانِ خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نعمان علی ڈوگر تھے۔