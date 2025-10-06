صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارنگ منڈی:مرکزی جامع مسجد نورانی میں سالانہ محفلِ میلادِ مصطفی ؐ

نارنگ منڈی (نمائندہ دنیا) بزم رضائے مصطفی کے زیراہتمام مرکزی جامع مسجد نورانی میں سالانہ محفلِ میلادِ مصطفی ﷺ کا انعقاد کیا گیا۔

محفل سے مفتی شہباز رسول سعیدی اور پیر سوہنا ماہی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ سے بڑھ کر کسی کو علم و مقام عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی چابیاں آپ ﷺ کو عطا فرمائیں۔ دنیا و آخرت کی کامیابیاں اسوۂ حسنہ اور سنتِ رسول ﷺ پر عمل کرنے میں مضمر ہیں۔ اس موقع پر حاجی شیراز مدنی، طاہر علی حاکم، واجد علی مدنی اور شمس الدین شاہ صداقت سیالوی نے بارگاہِ رسالت ﷺ میں نذرانۂ عقیدت پیش کیا۔

