صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرین ٹاؤن :بہن کو گولی مار دی، حنا پرویز نے عیادت کی

  • لاہور
گرین ٹاؤن :بہن کو گولی مار دی، حنا پرویز نے عیادت کی

لاہور(کرائم رپورٹر)گرین ٹاؤن میں بھائی نے بہن کو گولی مار دی ،تشویشناک حالت میں جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔پولیس نے اقدامِ قتل کے تحت مقدمہ درج کر لیا، ملزم عدیل تاحال گرفتار نہ ہو سکا۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر حنا پرویز بٹ نے واقعہ کا فوری نوٹس لیا اور جناح ہسپتال میں متاثرہ لڑکی کی عیادت اوراہل خانہ سے ملاقات کی۔حنا پرویز بٹ نے کہا ہے کہ حکومت متاثرہ خاتون کو مکمل قانونی، طبی ،نفسیاتی سہولتیں فراہم کرے گی۔خواتین پر حملہ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے ایم سی کا تاریخی کارنامہ 25برس بعد بروقت تنخواہیں ادا

منافقوں کے دباؤ کے باوجود کام کروا کر دکھایا ،مرتضی وہاب

تعلیمی بورڈز میں آٹومیشن،ای مارکنگ سسٹم متعارف کرایاجائیگا

عظمی بخاری کا بیان ان کی سیاسی مایوسی کا مظہر، سلمان عبداللہ مراد

گیدڑ بھبکیاں بھارتی خوف کی عکاسی کررہی ،سنی تحریک

صہیونی بالادستی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا،کاشف سعید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر