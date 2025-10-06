گرین ٹاؤن :بہن کو گولی مار دی، حنا پرویز نے عیادت کی
لاہور(کرائم رپورٹر)گرین ٹاؤن میں بھائی نے بہن کو گولی مار دی ،تشویشناک حالت میں جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔پولیس نے اقدامِ قتل کے تحت مقدمہ درج کر لیا، ملزم عدیل تاحال گرفتار نہ ہو سکا۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر حنا پرویز بٹ نے واقعہ کا فوری نوٹس لیا اور جناح ہسپتال میں متاثرہ لڑکی کی عیادت اوراہل خانہ سے ملاقات کی۔حنا پرویز بٹ نے کہا ہے کہ حکومت متاثرہ خاتون کو مکمل قانونی، طبی ،نفسیاتی سہولتیں فراہم کرے گی۔خواتین پر حملہ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔