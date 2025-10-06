2 نومبر کو مینار پاکستان پر کنونشن، مرکزی مسلم لیگ کا اجلاس
لاہور(سیاسی نمائندہ)پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے زیر اہتمام 2 نومبر کو مینار پاکستان پر ورکرز کنونشن بارے تنظیمی اجلاس ہوا۔
اجلاس کی صدارت جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی نے کی، نائب صدر ناصر محمود گھمن، شیخ صداقت، ڈاکٹر عمران، عمر عبداللہ، حافظ عبیداللہ سمیت قومی و صوبائی حلقوں کے امیدوران اور ضلعی و تحصیل کی قیادت نے شرکت کی۔ ڈاکٹر مزمل ہاشمی نے کہا قوم کو صوبائی لسانیت کی بنیاد پر تقسیم کیا جارہا ہے ،مگر مرکزی مسلم لیگ عوام کو اتحاد، اتفاق کے پلیٹ فارم پر جمع کرے گی۔