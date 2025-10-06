صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2 نومبر کو مینار پاکستان پر کنونشن، مرکزی مسلم لیگ کا اجلاس

  • لاہور
2 نومبر کو مینار پاکستان پر کنونشن، مرکزی مسلم لیگ کا اجلاس

لاہور(سیاسی نمائندہ)پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے زیر اہتمام 2 نومبر کو مینار پاکستان پر ورکرز کنونشن بارے تنظیمی اجلاس ہوا۔

اجلاس کی صدارت جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی نے کی، نائب صدر ناصر محمود گھمن، شیخ صداقت، ڈاکٹر عمران، عمر عبداللہ، حافظ عبیداللہ سمیت قومی و صوبائی حلقوں کے امیدوران اور ضلعی و تحصیل کی قیادت نے شرکت کی۔ ڈاکٹر مزمل ہاشمی نے کہا قوم کو صوبائی لسانیت کی بنیاد پر تقسیم کیا جارہا ہے ،مگر مرکزی مسلم لیگ عوام کو اتحاد، اتفاق کے پلیٹ فارم پر جمع کرے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آلودگی پر سخت کارروائی ، اینٹی سموگ سکواڈ فعال کرنے کا فیصلہ

آر پی او کی کھلی کچہری پلاٹ کے نام پر فراڈ،گرفتاریوں کا حکم

شجاع الرحمن ٹیپو ایڈووکیٹ کی صدارت میں اہم اجلاس پروفیشنل لائرز گروپ کی تشکیل

دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالہ سے ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں ،سبطین شاہ نقوی

وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوامی مقبو لیت سے پی ٹی آئی اور اس کی قیا د ت خوفزدہ ہے ، شازیہ بانو

جلال پور جاگیر میں واٹرفلٹریشن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر