علم الدین پارک گجرہ پورہ سہولیات سے محروم، نوٹس کا مطالبہ

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر)علم الدین پارک گجرہ پورہ چائنہ سکیم پی ایچ اے کی غفلت کاشکار، شہری سیروتفریح کی سہولیات سے محروم ہیں۔

پارک میں پابندی کے باوجود نوجوانوں کے کرکٹ کھیلنے پر آئے روز لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں جبکہ عملہ کرکٹ کھیلنے سے روکنے میں ناکام ہے ۔عملہ علاقے کی گرین بیلٹ کی دیکھ بھال میں بھی غفلت کامظاہر ہ کررہاہے جو گھاس سے محروم ہوچکی ہے ۔گندگی کے باعث مچھروں کی بھرمار سے لوگ بیمارہورہے ہیں۔علاقہ مکینوں نے وزیراعلیٰ اور ڈی جی پی ایچ اے سے غفلت پر نوٹس لیکر سپروائزر ودیگرعملہ تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

