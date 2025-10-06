صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک سعودی دفاعی معاہدہ مسلم امہ کے اتحاد کا مظہر :عبدالغفار روپڑی

  • لاہور
پاک سعودی دفاعی معاہدہ مسلم امہ کے اتحاد کا مظہر :عبدالغفار روپڑی

لاہور (سیاسی نمائندہ)پاک سعودی دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے اتحاد کا مظہر ہے ،اسلام دشمن قوتوں کو یہ معاہدہ ہضم نہیں ہو رہا اسلامی یونیورسٹی کی تعلیمی خدمات قابل تحسین ہیں۔

ان خیالات کااظہار حافظ عبدالغفار روپڑی امیر جماعت اہلحدیث حافظ عبدالغفار روپڑی نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر پروفیسر ڈاکٹر احمد سعد الاحمد سے ملاقات پر کیا۔ اس موقع پر پاک سعودی تعلقات، عالم اسلام کے دفاع اور تعلیمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔صدر جامعہ نے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ساتھ حالیہ دفاعی معاہدے کو عالم اسلام کے اتحاد و استحکام کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا اورکہااسلام دشمن قوتوں کو یہ معاہدہ ہضم نہیں ہو رہا ۔حافظ عبدالغفار روپڑی نے اس موقع پر اسلامی یونیورسٹی کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر حافظ عبدالوحید شاہد روپڑی، شیخ وسیم شہزاد، شیخ شہزاد اور حافظ عبداللہ روپڑی بھی موجود تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اساتذہ معمار، تعلیم ہی قوموں کی ترقی و استحکام کی بنیاد، شازیہ رضوان

ملکی ترقی، غربت کے خاتمہ کیلئے تعلیم ضروری، ڈاکٹر حسن محی الدین

پاکستان سنگل ونڈو اور ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا مشترکہ منصوبہ

معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کا کردار قابل ستائش، فلک شیر اعوان

گولڑہ شریف، غوث اعظم سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی کی عرس تقریبات ختم

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، کانووکیشن کی رجسٹریشن میں 15 اکتوبر تک توسیع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر