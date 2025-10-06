پاک سعودی دفاعی معاہدہ مسلم امہ کے اتحاد کا مظہر :عبدالغفار روپڑی
لاہور (سیاسی نمائندہ)پاک سعودی دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے اتحاد کا مظہر ہے ،اسلام دشمن قوتوں کو یہ معاہدہ ہضم نہیں ہو رہا اسلامی یونیورسٹی کی تعلیمی خدمات قابل تحسین ہیں۔
ان خیالات کااظہار حافظ عبدالغفار روپڑی امیر جماعت اہلحدیث حافظ عبدالغفار روپڑی نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر پروفیسر ڈاکٹر احمد سعد الاحمد سے ملاقات پر کیا۔ اس موقع پر پاک سعودی تعلقات، عالم اسلام کے دفاع اور تعلیمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔صدر جامعہ نے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ساتھ حالیہ دفاعی معاہدے کو عالم اسلام کے اتحاد و استحکام کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا اورکہااسلام دشمن قوتوں کو یہ معاہدہ ہضم نہیں ہو رہا ۔حافظ عبدالغفار روپڑی نے اس موقع پر اسلامی یونیورسٹی کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر حافظ عبدالوحید شاہد روپڑی، شیخ وسیم شہزاد، شیخ شہزاد اور حافظ عبداللہ روپڑی بھی موجود تھے۔