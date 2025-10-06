عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ر انا ٹاؤن کاختم نبوت سیمینار
لاہور(سیاسی نمائندہ )عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ر انا ٹاؤن لاہور کے زیراہتمام ختم نبوت سیمینار مولانا قاری اقبال کی صدارت میں ہوا۔ مرکزی رہنما مولانا عزیزالرحمن ثانی، مولانا عبدالنعیم، مولانا خالد محمود،حا مد بلوچ،،مولانا سعید وقار، عبدالقدیر نے شرکت کی۔
سیمینارسے خطاب کرتے ہوئے مولانا عزیزالرحمن ثانی نے کہا عقیدہ ختم نبوت دین کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے ،قرآن میں ایک سو مرتبہ اور احادیث میں دوسو دس مرتبہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے ۔عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے امت مسلمہ نے ہمیشہ اتحاد واتفاق کا مظاہرہ کیا ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بارہ سو صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ۔مولانا عبدالنعیم نے کہا عقیدہ ختم نبوت اسلام کی اساس ہے ختم نبوت کے تحفظ کیلئے ہر سطح پر جدوجہد جاری رہے گی۔ عالم اسلام کا قادیانیت کے کفر کا متفقہ فیصلہ ہے ۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کیلئے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے ۔ مولانا خالد محمود نے کہا اسلام کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت پر قائم ہے ، اگر یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں پختہ ہوگا تو دین اسلام کی بنیاد بھی قائم ومضبوط رہے گی۔