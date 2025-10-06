صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی جی ڈ ی اے ایس ڈی پروگرام کا آغاز ،اوکاڑہ یونیورسٹی کو سبقت حاصل

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)یونیورسٹی آف اوکاڑہ نے پی جی ڈی اے ایس ڈی پروگرام کا آغاز کر کے سبقت حاصل کرلی۔

پنجاب آٹزم سکول اینڈ ریسورس سینٹر ایکٹ 2025 کے نفاذ پراوکاڑہ یونیورسٹیپنجاب کی پہلی سرکاری جامعہ بن گئی جس نے آٹزم سپیکٹرم ڈس آرڈر میں پوسٹ گریجوایٹ ڈپلومہ کا آغاز کیا ہے ۔ ایک سالہ پروگرام کے پہلے سیشن میں30طلبہ نے داخلہ لیا۔ ویک اینڈ پروگرام کی کلاسز شاندار افتتاحی تقریب سے شروع ہوئیں ، صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سجاد مبین نے کی۔ مقررین میں سدرہ انصر ،فوکل پرسن آٹزم سپیکٹرم ڈس آرڈر ڈپلومہ اور ڈاکٹر شاہد شاہ، پرنسپل رائزنگ سن انسٹیٹیوٹ آف سپیشل ایجوکیشن شامل تھیں۔ ڈاکٹر شاہد شاہ نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اس نئے اور نادر ہنر کو سیکھ کر تدریسی اور کلینیکل دونوں شعبوں میں کامیاب کیریئر بنائیں۔

