فلائٹس منسوخی پر کاروبار متاثر،ایئرلائنز توجہ دیں:لاہور چیمبر
لاہور(کامرس رپورٹر)لاہور چیمبر آف کامرس نے پاکستان میں آپریشنل تمام ایئرلائنز پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی کاروبار کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک پر بھی بھرپور توجہ دیں۔۔۔
اندرونِ ملک پروازوں کی منسوخی اور تاخیر کاروباری طبقے اور قومی معیشت دونوں کیلئے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمن سہگل، سینئر نائب صدر تنویر شیخ اور نائب صدر خرم لودھی نے کہا ہے کہ ایئرلائنز کی زیادہ تر توجہ اور وسائل بین الاقوامی آپریشنز پر مرکوز ہے ۔پروازوں کی منسوخی یا تاخیر پرمسافروں کو متبادل سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔ ایئرپورٹس پر کائونٹرز کی تعداد بڑھاکر کاروباری برادری کیلئے الگ کائونٹرز بنائے جائیں۔انہوں نے کہا اندرونِ ملک ہوائی سفر کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے پالیسی سطح پر اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام اور کاروباری طبقہ دونوں کو بہتر سہولت میسر ہو۔