صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منہاج القرآن کی سیرت النبیؐ کانفرنس،اسوہ حسنہ اپنانے پرزور

  • لاہور
منہاج القرآن کی سیرت النبیؐ کانفرنس،اسوہ حسنہ اپنانے پرزور

لاہور(سیاسی نمائندہ)منہاج القرآن انٹرنیشنل کی سپریم کونسل کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے سیرت النبی ؐ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ نبی کریم ؐ کا اسوہ حسنہ تمام انسانیت کیلئے مشعل راہ ہے۔

آپ ؐ کی سیرت طیبہ میں ہر دور کے مسائل کا حل موجود ہے۔ہمیں دنیاو آخرت میں کامیابی کیلئے سیرت طیبہ پر عمل کرناہوگا۔منہاج القرآن کی ہری پور میںکانفرنس میں ناظمِ اعلیٰ منہاج القرآن خرم نواز گنڈا پور،ممبر صوبائی اسمبلی ملک عدیل اعوان و دیگر نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اساتذہ معمار، تعلیم ہی قوموں کی ترقی و استحکام کی بنیاد، شازیہ رضوان

ملکی ترقی، غربت کے خاتمہ کیلئے تعلیم ضروری، ڈاکٹر حسن محی الدین

پاکستان سنگل ونڈو اور ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا مشترکہ منصوبہ

معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کا کردار قابل ستائش، فلک شیر اعوان

گولڑہ شریف، غوث اعظم سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی کی عرس تقریبات ختم

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، کانووکیشن کی رجسٹریشن میں 15 اکتوبر تک توسیع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر