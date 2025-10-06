منہاج القرآن کی سیرت النبیؐ کانفرنس،اسوہ حسنہ اپنانے پرزور
لاہور(سیاسی نمائندہ)منہاج القرآن انٹرنیشنل کی سپریم کونسل کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے سیرت النبی ؐ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ نبی کریم ؐ کا اسوہ حسنہ تمام انسانیت کیلئے مشعل راہ ہے۔
آپ ؐ کی سیرت طیبہ میں ہر دور کے مسائل کا حل موجود ہے۔ہمیں دنیاو آخرت میں کامیابی کیلئے سیرت طیبہ پر عمل کرناہوگا۔منہاج القرآن کی ہری پور میںکانفرنس میں ناظمِ اعلیٰ منہاج القرآن خرم نواز گنڈا پور،ممبر صوبائی اسمبلی ملک عدیل اعوان و دیگر نے شرکت کی۔