ریشم کی پیداوار بڑھانے درآمدات کم کرنے کا منصوبہ
لاہور(اے پی پی)پنجاب فاریسٹ ڈیپارٹمنٹ نے ریشم کی پیداوار بڑھانے ،اس شعبے (سیریکلچر)کو بحال اور مضبوط کرنے کیلئے اقدامات شروع کر دیئے ہیں تاکہ مقامی ریشم کی پیداوار بڑھا کر ہر سال درآمد ہونے والے 112 ارب روپے کے ریشمی دھاگے پر انحصار کم کیا جا سکے۔
سیریکلچر دیہات میں عشروں سے روزگار کا اہم ذریعہ ہے ،مشکلات کے باوجود ہزاروں خاندان اس سے وابستہ ہیں۔ اس وقت صوبے میں 4 ہزار سے زائد گھرانے جن میں تقریبا ً4 ہزار خواتین شامل ہیں، ریشم کے کیڑوں کی افزائش کر رہے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سیریکلچر فاروق بھٹی نے بتایا پنجاب میں1980 کی دہائی تک پاکستان دنیا کے قدرتی ریشم پیدا کرنیوالے ممالک میں 12ویں نمبر پر تھا، بعد میں مقامی پیداوار میں کمی ، بھارت ا ور وسطی ایشیا سے درآمد شدہ کوکونز پر انحصار بڑھ گیا۔ اب ٹیکسٹائل صنعت ہر سال 112 ارب کا قدرتی اور مصنوعی ریشم کا دھاگا درآمد کرتی ہے ۔ مقامی ریشم کی پیداوار کو فروغ دیا جائے تو زرمبادلہ کی نمایاں بچت ممکن ہے ۔ حکومت کو سیریکلچر وِنگ کو غیر لکڑی جنگلاتی مصنوعات ڈائریکٹوریٹ میں اپ گریڈ کرنا چاہیے جیسے خیبر پختونخوا اور سندھ میں کیا گیا ہے ۔ اس سے ریشم کو دیگر غیر لکڑی جنگلاتی مصنوعات جیسے دواں کے پودے اور شہد کی مکھیوں کی افزائش کیساتھ مربوط کیا جا سکتا ہے ۔مقامی خواتین کو معاشی مواقع کیلئے محکمہ جنگلات نے پتیاں توڑنے کا پروگرام شروع کیا ہے ۔ اسکے تحت بعض کمپنیاں خواتین سے شہتوت کے پتے خرید کر فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو دیتی ہیں۔ خواتین کو پرمٹ جاری کیا جاتا ہے جسکے تحت وہ 40 کلو تازہ پتیاں ایک ہزار میں بیچ سکتی ہیں۔ اگر خشک کی جائیں تو یہی پتیاں5ہزار روپے فی 40 کلو گرام تک فروخت ہو سکتی ہیں۔آل پنجاب سلک فارمر اینڈ ٹریڈر ایسوسی ایشن کے صدر رانا سعید انور نے بتایا ایک خاندان ایک پیکٹ بیج سے ریشم کے کیڑے پال کر 50 ہزار کما سکتا ہے۔کسانوں کو ریشم ریلینگ مشینیں دی جائیں تاکہ وہ کوکونز کو براہِ راست ریشمی دھاگے میں بدل سکیں اورمڈل مین پر انحصار کم ہو۔