ہاتھ سے بنے قالینوں کی عالمی نمائش کا کل سے آغاز
لاہور(آن لائن)پاکستان کارپٹ مینو فیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن اور ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے اشتراک سے ہاتھ سے بنے قالینوں کی 41 ویں عالمی نمائش کل منگل سے لاہورمیں شروع ہوگی ،شرکت کیلئے غیر ملکی کمپنیوں کے نمائندے پاکستان پہنچنا شروع ہوگئے۔
چیف ایگزیکٹو ٹریڈیلپمنٹ اتھارٹی فیض چدھڑ عالمی نمائش کا افتتاح کریں گے۔ چیئرمین عالمی نمائش ریاض احمد اور چیف آرگنائزر اعجاز الرحمان نے تفصیلات بتاتے کہا 7سے 9اکتوبر تک مقامی ہوٹل میں عالمی نمائش میں 40ممالک سے 100کے قریب غیر ملکی کمپنیوں شریک ہونگی ،غیر ملکی مہمانوں کو پاکستان آمد پر بہترین ہاسپیلٹی اور سکیورٹی کے لئے خصوصی اقدامات کئے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نمائش میں پاکستا نی مینو فیکچررز اور برآمد کنندگان نے 65سٹالز لگائے ہیں اور یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ معیار اور جدید ڈیزائنوں سے مزین ہاتھ سے بنے پاکستانی قالینوں کی مصنوعات غیر ملکی خریداروں کو راغب کرنے میں کامیاب رہیں گی ، نمائش کے موقع پر بڑے پیمانے پر برآمدی سودے ہونگے جس سے یہ صنعت دوبارہ عروج حاصل کرے گی۔