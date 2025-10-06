ڈی جی آئی ایس پی آر نے قومی وقار کی ترجمانی کی:سینیٹرعبدالکریم
لاہور (سیاسی نمائندہ) بھارتی وزیر کے پاکستان کیخلاف حالیہ بیان پر ترجمان پاک فوج (ڈی جی آئی ایس پی آر) کے بروقت اور جراتمندانہ ردعمل کو مرکزی جمعیت اہلحدیث نے خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔
امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی قیادت کے بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز بیانات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی قوت ہے اور اپنی سلامتی کے تحفظ کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے قومی غیرت اور وقار کی ترجمانی کرتے ہوئے بھارتی بیانات کا منہ توڑ جواب دیا، جو پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ پاکستابی عوام اور مسلح افواج ایک پیج پر ہیں اور کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہلحدیث ہر موقع پر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور ملکی استحکام کیلئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔