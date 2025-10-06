صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی آئی ایس پی آر نے قومی وقار کی ترجمانی کی:سینیٹرعبدالکریم

  • لاہور
ڈی جی آئی ایس پی آر نے قومی وقار کی ترجمانی کی:سینیٹرعبدالکریم

لاہور (سیاسی نمائندہ) بھارتی وزیر کے پاکستان کیخلاف حالیہ بیان پر ترجمان پاک فوج (ڈی جی آئی ایس پی آر) کے بروقت اور جراتمندانہ ردعمل کو مرکزی جمعیت اہلحدیث نے خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔

امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی قیادت کے بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز بیانات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی قوت ہے اور اپنی سلامتی کے تحفظ کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے قومی غیرت اور وقار کی ترجمانی کرتے ہوئے بھارتی بیانات کا منہ توڑ جواب دیا، جو پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ پاکستابی عوام اور مسلح افواج ایک پیج پر ہیں اور کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہلحدیث ہر موقع پر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور ملکی استحکام کیلئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ٹماٹر 150 کے بجائے 400 روپے کلو تک فروخت

یوسی کوٹ شیرا کا علاقہ مغل چک کچرا کنڈی میں تبدیل

سیٹلائٹ ٹاؤن جی ٹی روڈ پر50 سے زائد تجاوزات مسمار

راہوالی :شوگر ملز چوک سے پلی سٹاپ تک کھلے مین ہولز

قلعہ دیدار سنگھ کے گلہ آرائناں والا میں ماڈل بازار قائم

تاجروں کے کاروبار کے حوالے سے موجودہ پالیسیوں پر تحفظات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر