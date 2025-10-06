صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلا سموگ مانیٹرنگ سسٹم فعال، لاہور کا فضائی معیار بہتر قرار

  • لاہور
پہلا سموگ مانیٹرنگ سسٹم فعال، لاہور کا فضائی معیار بہتر قرار

لاہور(آن لائن)پنجاب کے پہلے سموگ پیشگی نگرانی سسٹم نے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI)ڈیٹا جاری کردیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز صبح 4 بجے بارش کے بعد لاہور کا اوسط AQI 62 ریکارڈ کیا گیا۔

صبح 8 بجے سورج نکلنے اور درجہ حرارت بڑھنے سے فضائی معیار میں مزید بہتری آئی جبکہ دن 10 بجے اوسط AQI 70 اور درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوپہر 2 بجے متوقع ایئر کوالٹی انڈیکس 92 اور درجہ حرارت 33 ڈگری بتایا گیا۔ماحولیاتی تحفظ ادارے (ای پی اے )کے مطابق پنجاب کے 18 اضلاع میں فضائی معیار کے ڈیٹا کا تجزیہ مکمل کر لیا گیا ہے ، تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبائی سطح پر جدیدسموگ مانیٹرنگ اور ویدر فورکاسٹ سسٹم فعال ہوا ہے ۔وزیر اطلاعات پنجاب مریم اورنگزیب کاکہناہے کہا درخت لگانے اور سبزہ بڑھانے سے فضائی آلودگی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ وزیراعلیٰ پنجاب کے ٹارگٹڈ سموگ آپریشن کے تحت لاہور سمیت دیگر شہروں میں کارروائیاں جاری ہیں۔ای پی اے حکام کے مطابق سموگ گنز مشینوں کے ذریعے ٹریفک، تعمیراتی سائٹس اور صنعتی علاقوں میں فوری فضائی بہتری کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ پہلی مرتبہ درست اور بروقت AQI ڈیٹا عوام تک پہنچایا جا رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ٹماٹر 150 کے بجائے 400 روپے کلو تک فروخت

یوسی کوٹ شیرا کا علاقہ مغل چک کچرا کنڈی میں تبدیل

سیٹلائٹ ٹاؤن جی ٹی روڈ پر50 سے زائد تجاوزات مسمار

راہوالی :شوگر ملز چوک سے پلی سٹاپ تک کھلے مین ہولز

قلعہ دیدار سنگھ کے گلہ آرائناں والا میں ماڈل بازار قائم

تاجروں کے کاروبار کے حوالے سے موجودہ پالیسیوں پر تحفظات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر