علیم خان کی سالگرہ پر پارٹی سیکرٹریٹ میں تقریب ، قائدین کی مبارکباد
لاہور(سیاسی نمائندہ)وفاقی وزیر مواصلات و صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی سالگرہ پر مرکزی سیکرٹریٹ میں تقریب کا انعقاد۔
مرکزی و صوبائی عہدیداروں نے شرکت کیاورعلیم خان کی قیادت پر بھر پور اعتماد کا اظہار کیا اور انکی سیاسی و سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ۔ قائدین اور ورکرز نے ملکر انکی سالگرہ کا کیک کاٹا اور درازی عمر کیلئے دعائیں مانگیں۔ایم پی اے و صوبائی جنرل سیکرٹری شعیب صدیقی ،صدر آئی پی پی لاہور ملک زمان نصیب ، جنرل سیکرٹری رانا جاوید اقبال ،صدر شعبہ خواتین پنجاب تسکین خاکوانی، ڈاکٹر جویریہ سہروردی، ثناعدیل، صدر یوتھ ونگ غضنفر عامر، کپتان طفر، عرفان جھارا، ملک شفیق، صدر راوی ٹاؤن ملک احمد حسن، عمیر لکی، منوری آپا، ملک عمیر واحد، عارف اعوان ایڈووکیٹ، ملک بلاول اعوان و دیگر نے شرکت کی۔