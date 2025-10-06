سنی تحریک کاتحفظ ناموس رسالت کیلئے احتجاجی مظاہرہ
لاہور(سیاسی نمائندہ)پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام پریس کلب کے باہر کاتحفظ ِ ناموسِ رسالتؐ کیلئے احتجاجی مظاہرہ کیا۔
صدر سنی تحریک وسطی پنجاب سردار طاہر ڈوگر، جنرل سیکرٹری تحفظ ناموس رسالت محاذ علی نقشبندی نے خطاب میں کہا سوشل میڈیا پر چلائی جانیوالی جھوٹی من گھڑت مذہبی وسیاسی خبروں کیخلاف قانون سازی ہونی چاہیے ،جھوٹی خبروں کیخلاف سخت ایکشن لیاجائے ،علما،سیاسی و مذہبی عمائدین تحفظ ناموس رسالت کیلئے متحد اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں ۔مظاہرے میں علما، طلبہ، کارکنان اور مختلف مکاتبِ فکر سے وابستہ افرد نے شرکت کی اور تحفظِ ناموسِ رسالت ؐاور مذہبی ہم آہنگی کیلئے مطالبات پیش کیے ۔ شریف الدین قذافی ، علامہ غلام محی الدین جلالی، مفتی سلیم نقشبندی، مفتی عمران حنیف مدنی و دیگر نے خطاب کہاتوہینِ رسالت کی روک تھام کیلئے پارلیمنٹ موثر کردار ادا کرے اورقانون سازی کو جلد حتمی شکل دی جائے ۔ریاستی ادارے اس حساس معاملے میں فوری غیر جانبدارانہ اور شفاف کاروائی کریں اور مقدمات کا منصفانہ فیصلہ یقینی بنایا جائے۔