ذمہ دارانہ اظہار ، حقائق پر مبنی رپورٹنگ ضروری:مبشر زیدی
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پنجاب گروپ کے زیر اہتمام الحمرا ہال میں منعقدہ انڈس کونکلیو 2025 کے آخری دن معروف صحافی اور میڈیا شخصیات فصی ذکا، اسد رحیم خان، ضرار کھوڑو اور مبشر زیدی نے پاکستان میں صحافت میں طنز، سنسرشپ اور مشاہدہ کے موضوع پر سیشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
اس سیشن میں نیوز، ویوز اینڈ کنفیوزڈ اور دو رائے جیسے شوز کی یادوں کے ساتھ سیاسی طنز کے سنہری دنوں کا جائزہ لیا گیا۔اسد رحیم نے فصی ذکا کے ساتھ اس دور میں کام کرنے کو یاد کیا جب طنز اتھارٹی پر سوال کرنے کا طاقتور ذریعہ بن گیا تھا۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح طنز نے پاکستانی میڈیا کے منظر نامے میں مشکل وقت میں جراتمندانہ آواز کے طور پر کام کیا۔ فصی ذکا نے اپنے آن سکرین سفر کی ہلکی پھلکی یادیں شیئر کیں، انہوں نے کہا طنزیہ صلاحیت کی وجہ سے انکے شوز عام لوگوں تک بھی گونجتے تھے ۔مبشر زیدی نے صحافت کی موجودہ حالت پر روشنی ڈالتے اس بات پر زور دیا کہ پریس کی آزادی کے سکڑنے کے دور میں ذمہ دارانہ اظہار اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ بہت ضروری ہے ۔ انہوں نے ان پلیٹ فارمز کی تعریف کی جو دباؤ کے باوجود معتبر صحافت کو برقرار رکھتے ہیں۔ضرار کھوڑو نے ناانصافی اور انتہا پسندی کے عالمی عروج پر گفتگو کی اورکہا ترقی سست ہو سکتی ہے لیکن امید برقرار ہے ، پینل نے پاکستان کی سیاست، کرکٹ اور معاشرے کے درمیان مماثلتیں بھی کھینچیں، قیادت کے چیلنجوں اور لچک کی طرف اشارہ کیا۔ سیشن کا اختتام اس یاد دہانی کے ساتھ ہوا کہ سچائی کا اظہار طنز کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے ، تبدیلی کیلئے صحافت مضبوط ترین آلات میں سے ایک ہے۔