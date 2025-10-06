صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسان بچائوروڑ کارواںمیں ہزاروں کسان شریک ہونگے : جاوید قصوری

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی جاوید قصوری نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی عوام اور کاشتکاروں کو درپیش مشکلات کے ازالے کیلئے بھر پور تحریک جاری رکھے گی۔

24تا 26اکتوبر کوکسان بچائو روڑ کارواںمیں پنجاب کے تمام اضلاع سے ہزاروں کسان اورعام لوگ شریک ہونگے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے کسان بچائو روڑ کارواں  کی تیاریوں کے جائزہ اجلاس سے خطاب میں کیا۔انہوں نے کہا کہ ملک میں صرف جماعت اسلامی ہی واحد جماعت ہے جو خالصتاً عوامی ایشوز کو اجاگر کر رہی ہے ۔ہمارا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں۔ہم نے کسی رہنما کو رہا نہیں کروانا، ہم صرف عوام کی بات کر رہے ہیں، شہباز حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے ۔ حکومت اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرے ، درآمدی بل کم کیا جائے ، ملکی معیشت کے حجم اور برآمدات کو بڑھایا جائے۔

