اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، 86 ہزار خاندان مستفید
سانگلاہل(تحصیل رپورٹر)صوبائی پارلیمانی سیکرٹری برائے ہاؤسنگ، اربن ڈویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بیرسٹر سلطان طارق باجوہ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوام دوست منصوبے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے لوگوں کی زندگیاں مثبت طور پر بدل رہی ہیں۔
یہ منصوبہ عوام کے لیے باعزت طرزِ زندگی کی ضمانت بن چکا ہے ، اور ہر شہر و گاؤں میں اس سے مستفید ہونے والے خاندانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ ستمبر کے مہینے میں 13 ہزار 163 خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے بلاسود قرض کی پہلی قسط فراہم کی گئی، جبکہ 10 ہزار 202 خاندانوں کو دوسری قسط جاری کی گئی۔ اسی ماہ 7 ہزار 474 خاندانوں نے اپنے گھروں کی تعمیر مکمل کر لی۔ پروگرام کے آغاز سے اب تک صوبہ بھر میں 86 ہزار 906 خاندانوں کو قرضے دیے جا چکے ہیں، 54 ہزار 754 خاندان دوسری قسط حاصل کر چکے ہیں، جبکہ **19 ہزار 151 خاندان اپنے گھر مکمل کر چکے ہیں اور 76 ہزار 883 خاندان گھروں کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ اب تک 104 ارب روپے کی خطیر رقم گھروں کی تعمیر پر خرچ کی جا چکی ہے، جو عوامی فلاح و بہبود کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔