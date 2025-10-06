عالمی معیار کے عجائب گھر پنجاب کو پُرکشش بنائینگے : سیکرٹری سیاحت
لاہور(خبر نگار)سیکرٹری سیاحت، آثار قدیمہ و عجائب گھر پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا ہے کہ سیاحوں کیلئے عالمی معیار کے عجائب گھر اور تاریخی ورثے کی بحالی پنجاب کو پُرکشش بنائے گی۔
پنجاب جو صوفیا، اولیا اور صدیوں پر محیط تہذیب و ثقافت کی سرزمین ہے ، اب سیاحوں کو تاریخ اور ورثے کے نئے روپ میں خوش آمدید کہنے کیلئے تیار ہے ۔ ڈاکٹر احسان بھٹہ نے ڈی جی آثار قدیمہ ظہیر عباس ملک، ایڈیشنل سیکرٹری صدف ظفر اور دیگر افسروں کے ہمراہ جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے مزیدبتایا کہ 1974کی او آئی سی کانفرنس کی علامت سمٹ مینار جو کئی دہائیوں سے نظر انداز تھا، اب بحال کیا جا رہا ہے۔ گوجرانوالہ میں رنجیت سنگھ میوزیم، ملتان میں نیا ثقافتی میوزیم اور سیالکوٹ میں جدید عجائب گھر بنایا جا رہا ہے۔ جو شہر کی عالمی شناخت کھیلوں کے سامان، لیدر اور سرجیکل مصنوعات کے ساتھ ساتھ ادبی و تاریخی ورثے کے باعث عالمی شناخت رکھتا ہے اسکی حیثیت کو بھرپور اجاگر کرینگے۔