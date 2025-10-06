صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی معیار کے عجائب گھر پنجاب کو پُرکشش بنائینگے : سیکرٹری سیاحت

  • لاہور
عالمی معیار کے عجائب گھر پنجاب کو پُرکشش بنائینگے : سیکرٹری سیاحت

لاہور(خبر نگار)سیکرٹری سیاحت، آثار قدیمہ و عجائب گھر پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا ہے کہ سیاحوں کیلئے عالمی معیار کے عجائب گھر اور تاریخی ورثے کی بحالی پنجاب کو پُرکشش بنائے گی۔

پنجاب جو صوفیا، اولیا اور صدیوں پر محیط تہذیب و ثقافت کی سرزمین ہے ، اب سیاحوں کو تاریخ اور ورثے کے نئے روپ میں خوش آمدید کہنے کیلئے تیار ہے ۔ ڈاکٹر احسان بھٹہ نے ڈی جی آثار قدیمہ ظہیر عباس ملک، ایڈیشنل سیکرٹری صدف ظفر اور دیگر افسروں کے ہمراہ جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے مزیدبتایا کہ 1974کی او آئی سی کانفرنس کی علامت سمٹ مینار جو کئی دہائیوں سے نظر انداز تھا، اب بحال کیا جا رہا ہے۔ گوجرانوالہ میں رنجیت سنگھ میوزیم، ملتان میں نیا ثقافتی میوزیم اور سیالکوٹ میں جدید عجائب گھر بنایا جا رہا ہے۔ جو شہر کی عالمی شناخت کھیلوں کے سامان، لیدر اور سرجیکل مصنوعات کے ساتھ ساتھ ادبی و تاریخی ورثے کے باعث عالمی شناخت رکھتا ہے اسکی حیثیت کو بھرپور اجاگر کرینگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ٹیکسٹائل بحران،مزید صنعتی یونٹس بند،لاکھوں افراد بیروزگار ہونے کا خدشہ

سیلابی نقصانات کا سروے فوری مکمل کرنے کاحکم

تعلیم ہی قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے :عثمان طاہر جپہ

موچی والا گرلز ہائی سکول میں اساتذہ کے اعزاز میں تقریب

سیلابی تباہ کاریاں روکنا،ڈیموں کی تعمیر ناگزیر:زین قریشی

بی زیڈیو:فارمیسی فیکلٹی میں نئے طلبہ کی تعارفی تقریب کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر