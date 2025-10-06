یوم اساتذہ پر پیف کی تقریب، ہیرو ایوارڈز، کیش پرائزز تقسیم
لاہور(خبر نگار)وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے لاہور اور قصور میں یوم اساتذہ پرتقاریب میں شرکت کی۔ انہوں نے اساتذہ کوہیرو ایوارڈز اور کیش پرائز تقسیم کئے اور کارکردگی کو سراہا۔
وزیر تعلیم نے اس موقع پراپنے اساتذہ اور ٹاپ پرفارمنگ سرکاری سکول ٹیچرز کو بھی فرداً فرداً فون کر کے خیریت دریافت کی اور تعلیم و تربیت پر اظہار تشکر کیا۔ رانا سکندر حیات نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ہیرو ایوارڈ زتقریب سے خطاب میں کہا سکول آئوٹ سورس کرنے سے ہزاروں اساتذہ کو روزگار کے مواقع ملے ۔ اساتذہ کی محنت سے سرکاری اور نجی سکولوں کے معیار تعلیم کا فرق ختم ہو رہا ہے ۔ انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اساتذہ کیلئے ہیلتھ انشورنس اور جاب سکیورٹی کیلئے لائحہ عمل بنانے پر غور کی ہدایت کرتے کہا پیف، پی آر ایس پی اور پیما کے سوٹاپ پرفارمنگ سکولوں کو 10، 10 لاکھ کیش پرائز دینگے ۔ وزیر تعلیم نے آئوٹ سورس سکولوں کے اساتذہ کی ٹریننگ کے اخراجات سرکاری طور پر ادا کرنے کا اعلان کرتے کہامہنگی تعلیم کے مقابلے کیلئے 300 سکول آف ایمیننس کا پراجیکٹ لا رہے ہیں۔ یہ سکول بھی قطعی میرٹ پر اور ترجیحاً ٹاپ پرفارمنگ والے اساتذہ کو دینگے ۔ انہوں نے کہا بورڈ میں پوزیشن ہولڈرطلبہ کے 22 اساتذہ کیلئے کیش پرائز 50 ہزار سے بڑھا کر 1 لاکھ اور 50 ٹاپ پرفارمنگ ٹیچرز کوکیش پرائز 10 ہزار سے بڑھا کر 50 ہزار دیاجائیگا۔