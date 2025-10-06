صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سبزیوں کے نرخ کم نہ ہوسکے، ٹماٹر 480 روپے کلو ہوگئے

  • لاہور
لاہور(کامرس رپورٹر سے)سبزیوں کے نرخ کم نہ ہوسکے۔ لوگوں کیلئے کسی بھی سبزی کی خریداری آسان نہیں۔ برائلر گوشت بھی 16 روپے کلو مہنگا ہوگیا ۔انڈے 310 روپے درجن تک پہنچ گئے۔

ٹماٹر کا سرکاری نرخ بدستور160 روپے ہے جبکہ لاہور میں درجہ اول ٹماٹر 400 سے 480روپے کلو فروخت ہو تارہا۔آلو اور پیاز کا سرکاری نرخ 85روپے ،مارکیٹ میں 100 روپے کلو رہا۔لہسن ہرنائی کاسرکاری نرخ295 روپے کلو جبکہ مارکیٹ میں لہسن 350 روپے کلو تک فروخت ہورہا ہے ۔ادرک چائنہ کا نرخ500 روپے کلو اور مارکیٹ میں 600روپے کلو مل رہا ہے ۔مارکیٹ میں سبز مرچ 160پھول گوبھی180 بھنڈی 180 اور شملہ مرچ 250روپے کلو فروخت ہو رہی ہے ۔ساگ60 اور پالک 60روپے کلو ہے جبکہ مارکیٹ میں برائلر مرغی کا گوشت 16 روپے کلو مہنگا ہو گیا جس سے برائلر گوشت کاسرکاری نرخ 482 روپے کلو مقرر ہوا جبکہ فارمی انڈے کے نرخ ایک روپے اضافے سے 310روپے فی درجن مقرر کئے گئے۔

