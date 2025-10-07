صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاہنہ : لڑکی کرنٹ لگنے سے جاں بحق

  • لاہور
کاہنہ : لڑکی کرنٹ لگنے سے جاں بحق

لاہور(کرائم رپورٹر)کاہنہ میں لڑکی کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گئی۔ ایدھی ترجمان کے مطابق کاہنہ کے علاقے آہلووالاروڈ پر پنجاب پارک کے قریب 23 سالہ حنا نعیم گھر میں کپڑے دھو رہی تھی کہ واشنگ مشین سے اچانک کرنٹ لگنے سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔

ایدھی ترجمان کے مطابق کاہنہ کے علاقے آہلووالاروڈ پر پنجاب پارک کے قریب 23 سالہ حنا نعیم گھر میں کپڑے دھو رہی تھی کہ واشنگ مشین سے اچانک کرنٹ لگنے سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

نصرت فتح علی خان ہسپتال میں بجلی کا بحران،علا جگاہ اندھیرے میں ڈوب گئی،مریضوں کو مشکلات

ایم ڈی کا واسا کے ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

شہرکو خوبصورت،ترقی یافتہ شہر بنانا ہدف :ندیم ناصر

کمشنر فیصل آباد کا ٹوبہ، کمالیہ اور پیر محل کا تفصیلی دورہ

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا اجلاس ،ضلعی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا بازاروں کا دورہ، گراں فروشوں کو جرمانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس