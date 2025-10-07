کاہنہ : لڑکی کرنٹ لگنے سے جاں بحق
ایدھی ترجمان کے مطابق کاہنہ کے علاقے آہلووالاروڈ پر پنجاب پارک کے قریب 23 سالہ حنا نعیم گھر میں کپڑے دھو رہی تھی کہ واشنگ مشین سے اچانک کرنٹ لگنے سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا۔