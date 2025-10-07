صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیسکو :سنگل فیز میٹرز پھر نایاب

  • لاہور
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)لیسکو میں سنگل فیز میٹرز پھر نایاب ہوگئے ،بروقت پروکیورمنٹ نہ ہونے پرکمی سے ریجن میں خراب سنگل فیز میٹر تبدیل نہ ہوسکے جنکی تعداد ساڑھے 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ڈیفیکٹو کوڈ لگائے بغیر ہی صارفین کو ایوریج بلنگ پراستعمال سے کہیں زیادہ بل بھجوائے جارہے ہیں۔

