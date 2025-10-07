لیسکو :سنگل فیز میٹرز پھر نایاب
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)لیسکو میں سنگل فیز میٹرز پھر نایاب ہوگئے ،بروقت پروکیورمنٹ نہ ہونے پرکمی سے ریجن میں خراب سنگل فیز میٹر تبدیل نہ ہوسکے جنکی تعداد ساڑھے 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ڈیفیکٹو کوڈ لگائے بغیر ہی صارفین کو ایوریج بلنگ پراستعمال سے کہیں زیادہ بل بھجوائے جارہے ہیں۔
لیسکو میں سنگل فیز میٹرز پھر نایاب ہوگئے ،بروقت پروکیورمنٹ نہ ہونے پرکمی سے ریجن میں خراب سنگل فیز میٹر تبدیل نہ ہوسکے جنکی تعداد ساڑھے 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ڈیفیکٹو کوڈ لگائے بغیر ہی صارفین کو ایوریج بلنگ پراستعمال سے کہیں زیادہ بل بھجوائے جارہے ہیں۔