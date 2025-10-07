صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ہائر ایجوکیشن سستی،اساتذہ دو سال سے ترقی کے منتظر

  • لاہور
محکمہ ہائر ایجوکیشن سستی،اساتذہ دو سال سے ترقی کے منتظر

لاہور(خبر نگار)محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کی سستی اور عدم دلچسپی پرسرکاری کالجز کے اساتذہ گزشتہ دو سال سے ترقی کے منتظر ہیں۔ صوبے بھر کے تقریباً ایک ہزار اساتذہ گریڈ 18، 19 اور 20 میں ترقی کے منتظر ہیں۔۔۔

 تاہم محکمہ کی جانب سے تاحال کوئی پیش فت نہیں کی گئی۔ذرائع کے مطابق گریڈ 17 کے اساتذہ کی پروموشن کیلئے لازمی ٹریننگ ہی نہیں کروائی گئی، جس پرانکی فائلیں رکی ہوئی ہیں۔ خواتین اساتذہ کو اگرچہ ترقی دیدی گئی ہے تاہم3ماہ گزرنے کے باوجود انکی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی گئی۔پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن (PPLA)کے عہدیداروں نے اس صورتحال پر شدید احتجاج کرتے کہا ہے کہ اساتذہ کو جائز حق فوری دیا جائے ۔ اساتذہ کی ترقیوں کے تمام کیسز فوری مکمل کر کے نوٹیفکیشن جاری کیے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تعلیمی ادارے کھلنے سے قبل راستوں کی صفائی مکمل:ضلعی انتظامیہ کا حکم

تفریح مقام ہیڈ ساگر کے قریب صفائی کمپنی نے کوڑے کے پہاڑ کھڑے کر دیئے،فضا آلودہ

اساتذہ کو ہیلمٹ کی پابندی کیلئے طلبہ کو آگاہی دینے کی ہدایت

حافظ آباد:محکمہ خوراک اورپیرا فورس کا فلور ملزکا دورہ

علی پورروڈ پر کنواں نما گڑھا حادثات کا باعث بننے لگا

ہیڈ مرالہ کے قریب غیر قانونی ریت نکالنے والی مشینیں بند

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس