محکمہ ہائر ایجوکیشن سستی،اساتذہ دو سال سے ترقی کے منتظر
لاہور(خبر نگار)محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کی سستی اور عدم دلچسپی پرسرکاری کالجز کے اساتذہ گزشتہ دو سال سے ترقی کے منتظر ہیں۔ صوبے بھر کے تقریباً ایک ہزار اساتذہ گریڈ 18، 19 اور 20 میں ترقی کے منتظر ہیں۔۔۔
تاہم محکمہ کی جانب سے تاحال کوئی پیش فت نہیں کی گئی۔ذرائع کے مطابق گریڈ 17 کے اساتذہ کی پروموشن کیلئے لازمی ٹریننگ ہی نہیں کروائی گئی، جس پرانکی فائلیں رکی ہوئی ہیں۔ خواتین اساتذہ کو اگرچہ ترقی دیدی گئی ہے تاہم3ماہ گزرنے کے باوجود انکی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی گئی۔پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن (PPLA)کے عہدیداروں نے اس صورتحال پر شدید احتجاج کرتے کہا ہے کہ اساتذہ کو جائز حق فوری دیا جائے ۔ اساتذہ کی ترقیوں کے تمام کیسز فوری مکمل کر کے نوٹیفکیشن جاری کیے جائیں۔