ٹریفک پولیس کی وردی بھی بدلنے کی تیاریاں ،سیمپلنگ کر لی گئی
لاہور (کرائم رپورٹر )پنجاب پولیس کے بعد ٹریفک پولیس کی وردی بھی تبدیل کرنے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ،نئی یونیفارم موٹروے پولیس کی طرز پر بنائی جائیگی۔
وزیراعلیٰ کے حکم پرموجودہ سکائی بلیو یونیفارم کو تبدیل کرنے کیلئے ورکنگ مکمل کرکے سیمپلنگ کر لی گئی ۔موسم اور ماحول کو مدنظر رکھ کرساڑھے 14ہزار افسروں واہلکاران کیلئے نئی یونیفارم تیار کرائی جائیگی۔ہر افسر واہلکار کیلئے دو دو یونیفارم خریدی جائینگی،17 کروڑ سے زائد اخراجات آئینگے ۔ مختلف ٹریفک پراجیکٹس کے افتتاح پر وزیراعلیٰ متوقع طور پر رواں ہفتے یونیفارم تبدیلی کی منظوری دیں گی۔موجودہ یونیفارم ٹریفک وارڈنز کی 2006میں بھرتیوں کے بعد وائٹ شرٹ اوربلیو پینٹ سے تبدیل کی گئی تھی۔