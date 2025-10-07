صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون اور نوجوان کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا

  • لاہور
قصور(نمائندہ دنیا)شادی شدہ خاتون اور نوجوان کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا، پولیس تھانہ اے ڈویژن قصور کے علاقہ اندرون کوٹ رکن دین خاں کے رہائشی اشتیاق احمد نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 احمد نامی شخص میرے گھر میں گھسا اور میری بیوی (ن) کو بچے کو جان سے ماردینے کی دھمکی دیتے ہوئے اپنی وحشت کا نشانہ بنا کر فرار ہوگیا۔ ادھر وٹو چوک چونیاں کے رہائشی مزمل علی کی بیوی نے پولیس تھانہ سٹی چونیاں کو بتایا کہ میرا 18 سالہ بیٹا تصور علی آحل ہاؤسنگ سکیم چونیاں بائی پاس کے نزدیک سے لکڑیاں لینے کے لیے گیا تو اصغر عرف کالی نے اسے زبردستی بدفعلی کا نشانہ بناڈالا۔

