4 ڈکیت گینگ ودیگرجرائم پیشہ ملزم گرفتار، 4 موٹر سائیکل،منشیات برآمد
ایس پی ڈولفن ارسلان زاہد کے مطابق ڈولفن سکواڈ نے 24 گھنٹے کے دوران 4 ڈکیت گینگز کو گرفتار کر کے 4 موٹر سائیکل، 1 موبائل برآمد کیا۔ دورانِ پٹرولنگ 37 اشتہاری سمیت 181 عادی مجرم، 32 عدالتی مفرور گرفتار کرلئے۔ منشیات فروشوں سے 19 بوتلیں شراب، 250 گرام آئس، چرس، ہیروئین برآمد کی گئی۔