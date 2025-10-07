صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب پولیس کو معمولی تاخیرسے سیکنڈ کوارٹر کا بجٹ مل گیا

  • لاہور
پنجاب پولیس کو معمولی تاخیرسے سیکنڈ کوارٹر کا بجٹ مل گیا

حکومت نے 47 ارب کا بجٹ بھجوا دیا،85 فیصدتنخواہوں کی مد میں جاری

لاہور (مد ثر حسین سے )پنجاب پولیس کو چند ہفتوں کی تاخیر کے بعد سیکنڈ کوارٹر کا بجٹ مل گیا۔پنجاب حکومت نے 47 ارب روپے کا بجٹ بھجوا دیا۔سب سے زیادہ 85 فیصد بجٹ تنخواہوں کی مد میں جاری کیا گیا۔پٹرول کی مد میں 10 ارب جبکہ باقی بجٹ کاسٹ اف انویسٹی گیشن، لااینڈ آرڈر ، یوٹیلیٹی بلز سمیت دیگر مد میں جاری کیا گیا ہے ۔چند روز تک یہ بجٹ لاہور سمیت پنجاب کے تمام اضلاع کو بھجوا جائے گا۔حکومت نے پنجاب پولیس کو 4 مختلف کوارٹرز میں بجٹ جاری کیا ہے ۔رواں مالی سال میں حکومت نے پنجاب پولیس کیلئے 200 ارب کا بجٹ مختص کیا ہے ۔دو پہلے کوارٹر میں 90 ارب روپے کا بجٹ مل چکا ہے ۔باقی ماندہ 110 ارب کا بجٹ دیگر دو کوارٹرز میں دیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ائرپورٹ حملے میں سہولت کاری، ملزمہ کی درخواستِ ضمانت پردلائل طلب

ڈاؤ یونیورسٹی میں پلمو نری ری ہیب لی ٹیشن سینٹر قائم

ڈاکوؤں سے 16پولیس مقابلے ،2 ہلاک،زخمیوں سمیت 27ملزمان گرفتار

تاجروں کو پھر گولیوں میں لپٹی بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں

جماعتِ اسلامی کی اپیل پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف احتجاج آج

میئر کے الزامات مضحکہ خیز اور بے بنیاد ہیں، ایم کیو ایم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس