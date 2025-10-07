پنجاب پولیس کو معمولی تاخیرسے سیکنڈ کوارٹر کا بجٹ مل گیا
حکومت نے 47 ارب کا بجٹ بھجوا دیا،85 فیصدتنخواہوں کی مد میں جاری
لاہور (مد ثر حسین سے )پنجاب پولیس کو چند ہفتوں کی تاخیر کے بعد سیکنڈ کوارٹر کا بجٹ مل گیا۔پنجاب حکومت نے 47 ارب روپے کا بجٹ بھجوا دیا۔سب سے زیادہ 85 فیصد بجٹ تنخواہوں کی مد میں جاری کیا گیا۔پٹرول کی مد میں 10 ارب جبکہ باقی بجٹ کاسٹ اف انویسٹی گیشن، لااینڈ آرڈر ، یوٹیلیٹی بلز سمیت دیگر مد میں جاری کیا گیا ہے ۔چند روز تک یہ بجٹ لاہور سمیت پنجاب کے تمام اضلاع کو بھجوا جائے گا۔حکومت نے پنجاب پولیس کو 4 مختلف کوارٹرز میں بجٹ جاری کیا ہے ۔رواں مالی سال میں حکومت نے پنجاب پولیس کیلئے 200 ارب کا بجٹ مختص کیا ہے ۔دو پہلے کوارٹر میں 90 ارب روپے کا بجٹ مل چکا ہے ۔باقی ماندہ 110 ارب کا بجٹ دیگر دو کوارٹرز میں دیا جائے گا۔