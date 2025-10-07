متعدد سبزیاں اور پھل سستے
ضلعی انتظامیہ ، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں متحرک، کریلے، گوبھی، لیموں کی قیمتوں میں 10 ،بھنڈی، آڑو کی قیمت میں 5 اور ناشپاتی کی قیمت میں 10 روپے کلو کمی ۔آلو، پیاز، ٹماٹر و دیگر سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں مستحکم رہیں۔شہری گرانفروشی پر ڈپٹی کمشنر کنٹرول روم 03070002345 پر شکایات درج کرائیں۔