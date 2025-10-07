سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے منصوبے پھر تاخیر کا شکار
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور میں سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے منصوبے پھر تاخیر کا شکار،8بڑے مقامات پر ناکارہ لائنوں کی تبدیلی شروع کی گئی،سال گزرنے کے باوجود 7منصوبے مکمل نہ ہو سکے۔
واسا کوفنڈز کی منظوری تو دی گئی مگر ادائیگی نہ ہو سکی۔ لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کو ترجیح دینے پرسیوریج منصوبے نظر انداز کر دیئے گئے ۔حاجی پارک راجگڑھ تا اسلامپورہ،لیا قت چوک تا سید پور سبزہ زار،رحمت علی روڈ، ملت چوک، الممتاز روڈ ، ندیم شہید روڈ سمن آباد ،بکر منڈی تا بند روڈ ،گبج بخش روڈ ، ملحقہ آبادیوں،مین مسلم روڈ اچھرہ ،پراچہ کالونی تا گجر چوک شاہدرہ اربوں روپے کے منصوبے تاخیر کاشکار ہونے پرپرانا سیوریج نیٹ ورک بیٹھنے کا خطرہ ہے۔