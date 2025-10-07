صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسجد کی جگہ پر تھانہ بنانے کا کیس ،آئی جی کو 3 ہفتے کا وقت

  • لاہور
مسجد کی جگہ پر تھانہ بنانے کا کیس ،آئی جی کو 3 ہفتے کا وقت

ہائیکورٹ میں لوہاری گیٹ کے پاس مسجد کی جگہ تھانہ بنانے کے کیس پر سماعت آئی جی ، سی سی پی او، چیف سیکرٹری ملکر دیکھیں یہ مسجد بنانی ہے :جسٹس فاروق

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں لوہاری گیٹ کے پاس مسجد کی جگہ پر تھانہ بنانے کے کیس پر سماعت ،عدالت نے آئی جی پنجاب کو 3 ہفتے کا وقت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کردی ۔جسٹس فاروق حیدر نے عماد فاروق و دیگر نے درخواست پرسماعت کی ۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان عدالتی حکم پر پیش ہوئے ۔ ڈی آئی جی ایڈمن عمران کشور بھی عدالت پیش ہوئے ۔جسٹس فاروق حیدر نے قرار دیاکہ عدالت میں سی سی پی او لاہور اور چیف سیکرٹری بھی ہوتے تو اچھا ہوتا، تھانے میں مسجد کی جگہ چھوڑنی ہوتی ہے ، پٹیشن آئی ہے کہ ہم جہاں نماز پڑھتے تھے اب ادھر تھانہ بن گیا ، تھانے میں سکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ تھانے میں اگر کوئی جگہ مل جائے تو مسجد بنا دی جائے ۔ آئی جی صاحب آپ جس کیس میں آتے ہیں وہ حل ہو جاتا ہے اسلئے آپکو بلایا ہے ، آپ ، سی سی پی او اور چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ ملکر دیکھیں یہ مسجد بنانی ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب ـ:1لاکھ 47ہزار ایکڑ کپاس تباہ: ہدف میں 5لاکھ بیلزکمی

نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے مزید چار مریضوں کی تصدیق

متاثرہ علاقوں میں فلڈ سروے شفاف اور تیز کیا جائے :عمرانہ توقیر

ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، حاضری چیک کی

سرکاری اراضی پر گندم کی کاشت کو ترجیح دی جائے :ڈپٹی کمشنر

میل پروگرام تعلیمی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوگا :ثاقب خورشید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس