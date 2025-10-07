صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام، پہلا فیز تقریباً مکمل، دوسرا بھی شروع

  • لاہور
لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام، پہلا فیز تقریباً مکمل، دوسرا بھی شروع

فیز ون کے تحت 349 کلومیٹرسیوریج لائن ، 441 کلومیٹر واٹرسپلائی کا کام مکمل

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )وزیر اعلیٰ کے لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت شہر میں ترقیاتی سرگرمیاں آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔پہلا فیز تقریباً مکمل جبکہ دوسرے فیز پر بھی تیزی سے پیشرفت جاری ہے ۔تازہ رپورٹ کے مطابق لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام فیز ون کے تحت کل351 کلومیٹر سیوریج لائن میں سے 349 کلومیٹر کا کام مکمل اور448 کلومیٹر واٹر سپلائی لائن میں سے 441 کلومیٹر کا کام مکمل ہو چکا ہے ۔واسا کے تحت پہلے فیز میں365 گلیوں میں سے 364 کا کام مکمل کر لیا گیاجبکہ واسا اور ضلعی انتظامیہ کے زیر انتظام 1573 گلیوں میں سے 1404 مکمل کر لی گئیں۔ فیز ون میں واسا نے 94 فیصد کام مکمل کر لیا ۔فیز ٹو پربھی کام کا آغاز کر دیا گیا جسکے تحت ابتک 290 کلومیٹر سیوریج لائن میں سے 39 کلومیٹراور 310 کلومیٹر واٹر سپلائی لائن میں سے 25 کلومیٹر مکمل کر لی گئیں۔فیز ٹو میں واسا کل 1554 گلیوں کا سیوریج نظام درست کریگی،جسکے بعد ان گلیوں کی تعمیر و بحالی ضلعی انتظامیہ کے تحت مکمل کی جائیگی۔ حکومت نے واضح ہدایت کی ہے کہ تمام کام مون سون سے قبل مکمل کیے جائیں تاکہ شہریوں کو بارشوں پرمشکلات کا سامنا نہ ہو۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈاکٹرزمریضوں کیساتھ شائستگی سے پیش آ ئیں ،وزیر صحت

ایمرجنسی اینڈ ر سپانس کمیٹی کی ڈینگی اقدامات تیز کرنیکی ہدایت

نکاسی آب کے تمام راستے کلیئر کیے جا ئیں ، کمشنر راولپنڈی

چیئر مین تعلیمی بورڈ راولپنڈی کے مختلف امتحانی مراکزکے دورے

ڈ ی سی کی زیر صدارت اجلاس دریائے جہلم اور منگلا ڈیم میں پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا

بہترین کا رکردگی کے حامل ملازمین کی حوصلہ افزائی کی جا ئیگی ،ایم ڈی واسا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس