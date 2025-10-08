صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائد ڈسٹرکٹ کا ٹینڈر مکمل

  • لاہور
قائد ڈسٹرکٹ کا ٹینڈر مکمل

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)سی بی ڈی پنجاب کے منصوبے واک اینڈ روٹ 47، قائد ڈسٹرکٹ کا ٹینڈر مکمل،کنگ کنکریٹ کنسٹرکشن کمپنی کی سب سے کم بولی۔۔۔

 کامیاب قرار، حبیب کنسٹرکشن سروسز دوسرے نمبر پر رہی، تجارت کنسٹرکشن کمپنی ٹیکنیکل مرحلہ میں کوالیفائی نہ کر سکی، ٹینڈر کی بولیاں ایک ارب 47 کروڑ سے زائد سے شروع ہوئیں۔ کنگ کنکریٹ کنسٹرکشن کمپنی کی بولی 1 ارب 51 کروڑ 79 لاکھ روپے دی، سی بی ڈی روٹ 47، قائد ڈسٹرکٹ پر 32 کمرشل یونٹس تعمیر کیے جائیں گے ، کامیاب کنٹریکٹر ایک سال میں تعمیر مکمل کرے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

6ہزار سے زائد بجلی چور آزاد، کیسز کی ناقص پیروی ، فیسکو 62 کروڑ ریکور نہ کر سکی

ترقیاتی و انتظامی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کو مؤثر بنایا جائے :ذیشان لبھا

واسا ہیڈ آفس میں یونین کی تقریب ، عمرہ ٹکٹ تقسیم

جی سی یو:نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اورینٹیشن سیشن

غزہ پر مزاحمت کے دوسال پرفلسطین سے اظہار یکجہتی واک

عبدالقادر جیلانی ؒ کی زندگی فلاح کا روشن نمونہ ،پیر آصف رضا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر