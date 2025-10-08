مختلف سکیموں میں آپریشن 59 املاک سربمہر
لاہور (سٹاف رپورٹر سے) ایل ڈی اے ٹاؤن پلاننگ ونگ غیرقانونی کمرشل عمارتوں اور کمرشل فیس نادہندگان املاک کے خلاف متحرک ہے۔
ٹیموں نے گزشتہ روزمختلف سکیموں اور ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن کرکے 59املاک سربمہرکر دیں۔ایل ڈی اے ٹیموں نے گلبرگ، شادمان، سبزہ زار،واپڈا ٹاؤن میں آپریشن کیا۔ غیرقانونی کمرشل استعمال، کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر گلبرگ میں 17املاک، شادمان میں 10املاک سربمہر کر دیں۔ٹیموں نے ریکوری آپریشن کے دوران سبزہ زار میں 12املاک، واپڈا ٹاؤن میں 20 سیل کر دیں۔ سیل کی گئی املاک میں نجی سکول، کلینک، فارمیسی، فوڈ پوائنٹ، ریستوران، دکانیں، دفاتر ودیگر شامل ہیں۔