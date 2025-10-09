تیز رفتار ٹرالے کی زد میں آکر 7 سالہ بچی جاں بحق
نوانکوٹ میںحادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ،لاش مردہ خانے منتقل
لاہور(کرائم رپورٹر)نوانکوٹ کے علاقے میں تیز رفتار ٹرالے کی زد میں آکر 7 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے ترجمان کے مطابق نوانکوٹ کے علاقے نیازی اڈا کے قریب تیز رفتار ٹرالر نے 7 سالہ بچی کو کچل دیا جس کے نتیجے میں وہ موقع پر دم توڑ گئی جبکہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا ،اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا ،پولیس کاکہنا ہے کہ عائشہ سڑک کنارے کا رہی تھی ،حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔