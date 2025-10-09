صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ کا سروے کی ڈیوٹی کرنے سے انکار

  • لاہور
اساتذہ کا سروے کی ڈیوٹی کرنے سے انکار

لاہور(خبر نگار)اساتذہ نے سروے کی ڈیوٹی کرنے سے انکار کردیا، اساتذہ نے سوشو اکنامک سروے میں ڈیوٹی دینے سے انکار کردیا ،صوبے بھر میں 15 ہزار اساتذہ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔

اربن یونٹ کا سیکرٹری سکول کو شکایتی خط بھجوایا گیا ہے ۔جس میں کہا گیا ہے کہ اساتذہ سوشو اکنامک سروے کی ڈیوٹی پر نہیں پہنچے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر سروے پر ڈیوٹی لگادی گئی ہے۔ لاہور میں بھی 7 سو اساتذہ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ سیکرٹری سکول نے ایجوکیشن اتھارٹیز کو اساتذہ کی ڈیوٹی یقینی بنانے کی ہدایت کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب سے41 دیہات متاثر،سروے کا کام جاری:ایک ہفتے میں کام مکمل کرنیکا عزم

بجلی کمپنیوں کی نجکاری کیخلاف فیسکو خوشاب ملاز مین سراپا احتجاج

اسسٹنٹ کمشنر محمد اکمل کاتحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سلانوالی کا دورہ

ڈپٹی کمشنر بھکر کے 2سرکاری سکولوں کے دورے ،تفصیلی معائنہ

جعلی دودھ بنانیوالی فیکٹری ،ناقص کھوئے کایونٹ پکڑا گیا

ٹیچنگ ہسپتا ل میں مریضہ کے لواحقین کا 2ڈاکٹروں پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن