امیرالدین کالج میں پہلی ’’ریسرچ اینڈ میڈیکل کانفرنس‘‘

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)امیرالدین میڈیکل کالج کی پہلی ریسرچ کانفرنس،نوجوان ڈاکٹرز کیلئے تحقیق کی نئی راہیں روشن،طب میں انقلابی تبدیلی کی بنیاد، 500 سے زائد طلبہ کی شرکت، جنرل (ر) اظہر کیانی نے تحقیقی کلچر اپنانے پر زور دیا۔

کالج میں پہلی ریسرچ اینڈ میڈیکل کانفرنس کے انعقاد سے نوجوان ڈاکٹرز کیلئے تحقیق کی نئی راہیں کھلیں گی۔ پرنسپل پروفیسر فاروق افضل کی صدارت میں کامیاب کانفرنس میں صوبہ بھر سے تعلق رکھنے والے 500 سے زائد انڈر گریجوایٹ میڈیکل طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔کانفرنس سے طلبا کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور تحقیق کی نئی راہیں کھلیں گی۔

