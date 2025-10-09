صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر کے دو پارکوں میں پیڈل کورٹ بنانے کا منصوبہ تیار

  • لاہور
منصوبہ لاہور کے شہریوں کے لیے ایک نیا کھیلوں کا تجربہ لے کر آئے گا

لاہور (سٹاف رپورٹر سے ) پارکس کی بحالی کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے جدید پیڈل کورٹ تعمیر کیے جائیں گے ۔ ابتدائی طور پر شہر کے دو پارکوں میں پیڈل کورٹ بنانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے ۔ ان میں پہلا پارک جوہر ٹاؤن ایکسپو سنٹر کے قریب واقع ہے ، جہاں منصوبے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے ،جبکہ دوسرا پارک گارڈن ٹاؤن میں کلمہ چوک انڈر پاس سے پہلے واقع ہے ، جہاں پیڈل کورٹ کی تعمیر جلد شروع کی جائے گی۔ پارکس میں پہلے سے زیرِ تعمیر واٹر ٹینکس کی تکمیل کے بعد پیڈل کورٹ قائم کیے جائیں گے اور ان ٹینکس کی تکمیل کے ساتھ ہی پارکس کی بحالی اور تزئین و آرائش کا عمل دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ منصوبہ لاہور کے شہریوں کے لیے ایک نیا کھیلوں کا تجربہ لے کر آئیگا۔

