سرکاری کالجز میں جاگنگ ٹریک اور جم بنانے کا فیصلہ
سب سے پہلے خواتین باغبانپورہ لاہور میں جاگنگ ٹریک اور جم قائم
لاہور (عاطف پرویز سے )لاہور ڈویژن کے تمام سرکاری کالجز میں جاگنگ ٹریک اور جم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ اس اقدام کا مقصد اساتذہ اور طلبہ کی جسمانی صحت کو بہتر بنانا اور تعلیمی اداروں میں صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ڈویژن کے تمام سرکاری کالجز میں جم اور جاگنگ ٹریک بنائے جائیں گے ۔ اس حوالے سے تمام کالجز کے سربراہان کو ہدایت کردی گئی ہے ۔ یہ فیصلہ ڈائریکٹر کالجز لاہور ڈویژن پروفیسر احسن مختار ملک کی خصوصی ہدایت پر کیا گیا، جنہوں نے تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ جسمانی فٹنس کو بھی ضروری قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام کالجز میں مثبت اور متحرک ماحول پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔عملی اقدامات کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور سب سے پہلے گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین باغبانپورہ لاہور میں جاگنگ ٹریک اور جم قائم کر دیا گیا ہے ۔ افتتاحی تقریب کے دوران طالبات نے جوش و خروش سے واک میں حصہ لیا جبکہ اساتذہ نے اس اقدام کو طلبہ و اساتذہ کی فٹنس کے لیے خوش آئند قرار دیا۔