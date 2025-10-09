صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ڈی اے: 5 افسروں کے تقرروتبادلے

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)ایل ڈی اے میں افسران کے تقرروتبادلے ،ڈپٹی ڈائریکٹر پروکیورمنٹ راؤ فرمان علی کو ڈائریکٹوریٹ ہاؤسنگ سیون،ڈپٹی ڈائریکٹر ہاؤسنگ سیون شاہ جمال کو ڈائریکٹوریٹ کچی آبادی میں تعینات کر دیا گیا۔۔۔

اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیف اللہ کی خدمات کو بحال کرتے ہوئے ہاؤسنگ تھری میں تعینات کر دیا گیا،اسسٹنٹ ڈائریکٹر ذکاء الرحمن کی خدمات کو بحال کرتے ہوئے ڈائریکٹوریٹ ہاؤسنگ فائیو میں تعینات کر دیا گیا،اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہاؤسنگ سیون سخاوت علی کو تبدیل کرکے ہاؤسنگ ٹو میں تعینات کر دیا گیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کے احکامات پر تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔

