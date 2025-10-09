بسنت منانے پر غور محکمہ داخلہ کا مشاورتی اجلاس
لاہور(سپیشل رپورٹر)حکومت پنجاب کی ہدایت پر محفوظ بسنت کے انعقاد کے امکانات جاننے کیلئے محکمہ داخلہ میں مشاورتی اجلاس ہوا۔
اجلاس کے دوران پنجاب میں محفوظ بسنت کی مشروط اور محدود اجازت کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا گیا۔ ابتدائی کلمات میں سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے واضح کیا کہ انسانی جانوں کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ اور انسانی جانوں کیلئے خطرہ بننے والی پتنگ بازی کی کسی صورت اجازت نہیں دی جاسکتی۔ انہوں نے بتایا کہ بسنت یا پتنگ بازی کی اجازت صرف اور صرف حفاظت انتظامات یقینی بنائے جانے پر دی جا سکتی ہے۔