توہین عدالت کیس میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر)ہائیکورٹ نے نیلامی کی اراضی شہری کے نام منتقل نہ کرنے پر دائر توہین عدالت کیس میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا۔۔۔
عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہونے پر عدالت کا سخت اظہار برہمی،عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اگر ایک ہفتے تک رجسٹری نہ ہوئی تو توہین عدالت کے شوکاز نوٹس جاری کئے جائینگے ،عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ عدالت کے سامنے فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ ہے ،عمل درآمد نہ ہونے پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔