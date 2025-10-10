قصور ،شہریوں سے لاکھوں روپے فون ،5 موٹر سائیکلیں چھن گئیں
قصور(نمائندہ دنیا)قصور میں ڈکیتی، چوری کی متعدد وارداتوں میں ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے نقدی ،موبائل فون، اور5 موٹر سائیکلیں چھین لیں۔
تھانہ صدر چونیاں کے علاقہ دربار شیخ علم دین کے نزدیک ڈاکوؤں نے کوٹھا کلاں کے محمد اعظم سے 11 لاکھ روپے ،تھانہ صدر قصور کے علاقہ نول کے قریب قادی ونڈ کے رہائشی جاوید اقبال سے 35ہزار روپے ،بھوئے آصل چھانگامانگا کے قریب نذرحسین سے 30ہزار روپے اور موبائل فون ،نواب سٹی پتوکی سے کوٹ فضل دین کے محمد اویس سے ہزاروں روپے نقدی، موبائل فون اور موٹرسائیکل،جمبر کلاں صدر پھول نگر کے قریب تیرتھ کے عرفان علی سے نقدی اور موٹرسائیکل چھین لی۔ پیرووالا روڈ سے نامعلوم چور عبداﷲ سرفراز کے گھر سے ایک لاکھ 60ہزار روپے کا قیمتی سامان، گورنمنٹ اسلامیہ گریجوایٹ کالج کے قریب ہری ہر برج کلاں کے محمد خلیل کی موٹرسائیکل ، کوٹ رادھاکشن سے نتھوکی کے رہائشی محمد سہیل،اور فیصل کالونی پتوکی سے محمد بلال کی موٹرسائیکلیں چوری کرکے لے گئے۔