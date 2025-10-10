صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کمیٹی کی نااہلی ، الہ آباد سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا

  • لاہور
الہ آباد (نمائندہ دنیا)میونسپل کمیٹی کی نااہلی ، الہ آبادشہر گندے پانی میں ڈوب گیا ،شہری سیوریج کے گندے پانی میں اپنے پیاروں کے جنازے اٹھانے پر مجبور ہوگئے۔

محلہ اسلام پورہ، کنگن پور روڈ، محلہ ملکانوالا، محلہ فیصل آباد اور کوٹ میواتی سمیت کئی علاقوں میں نکاسی آب نہ ہونے کے باعث گھروں کے باہر تعفن زدہ پانی جمع ہے ۔جس نے انتظامیہ کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھا دئیے۔اہلِ علاقہ کے مطابق چیف آفیسر شیخ وقاص کو بارہا شکایات کے باوجود کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔

