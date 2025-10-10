صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
نارنگ:مقدمہ بازی کی رنجش، 54ایکڑ چاول فصل سپرے کرکے جلاڈالی

نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)نارنگ منڈی کے نواحی گاؤں جاتریکے میں مقدمہ بازی کی رنجش پر مخالفین نے مدعیوں کی 54 ایکڑ پر کھڑی 20 لاکھ روپے مالیت کی چاول کی فصل زہریلی سپرے کرکے جلا ڈالی ،8 ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

فیاض احمد حسین وقار وغیرہ کی 54ایکڑ مونجی کی فصل شکیل، عبداﷲ ،فرقان، نصیر وغیرہ آٹھ نامزد جبکہ پانچ نامعلوم ملزموں نے زہریلی سپرے کرکے جلائی۔وجہ عناد یہ ہے کہ شکیل لنگڑا گروپ نے فیاض کے بھائی رانا اسد کو چند ماہ قبل بے رحمی سے قتل کردیا تھااو ر اس مقدمہ میں تمام ملزم اب تک گرفتار نہیں ہو سکے اور اشتہاری ہیں، جبکہ مدعیوں پر صلح کیلئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔

